ボーイズグループENHYPENは6月5日、ソウル江西区KBSアリーナで6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』発売記念ショーケース(「ENHYPEN『DESIRE : UNLEASH』FAN SHOWCASE」)を開催した。 今回のショーケースは、グローバルスーパーファンプラットフォームのWeverseを通じても生中継され、インドネシア、日本、中国、米国など196ヵ国/地域のファンが視聴した。【写真】ニキ、破壊力抜群の銀髪「息できん」ENHYPENはタイトル曲「Bad Desi