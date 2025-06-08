平安時代の書『枕草子』にも「削り氷」の名で登場している「かき氷」。現在のようなシロップが登場したのは戦後ですが、平安時代にも「甘葛（あまずら）」という甘味料をかけて食べられていたそうで、かき氷と甘味料の組み合わせには長い歴史があるようですね。そこで今回は、結局一番好きなかき氷の味はどれなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位イチゴ2位レモン1位？？？⇒全てのランキング結果