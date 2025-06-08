長崎原爆の平和祈念式典（8月9日）に向け、長崎市が7日に開いた平和宣言の第2回起草委員会。市が示した素案には「誰もが核兵器の被害者になり得る」という鈴木史朗市長の思いを盛り込んだ。委員からは肯定的な意見が出た一方、聞き手に核兵器廃絶に向けた当事者意識を持ってもらうためのさらなる工夫や被爆80年の実情を盛り込んでほしいといった声も上がった。素案では冒頭、被爆2世の鈴木市長がこれまで感じてきた「もしかし