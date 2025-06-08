長崎県佐世保市黒島町のNPO法人「黒島観光協会」は、日本遺産の鎮守府にちなんだ「佐世保鎮守府サイダー」（1本250円）を商品化した。同市沖に浮かぶ黒島の観光拠点「黒島ウェルカムハウス」で販売している。佐世保には、かつて旧海軍が鎮守府を構えた。黒島にも1914年から太平洋戦争が終結するまで部隊が駐屯。当時の軍施設内でもサイダーが販売されていたことから、同協会が黒島のPRにつなげようと今回の商品化を企画。4月下