長崎県佐々町長選と町議選（定数10）が10日告示される。町発注の工事入札を巡る官製談合事件で逮捕、起訴された前町長の辞職に伴う町長選には4人が立候補を表明。いずれも無所属新人で、元町職員の今道晋次氏（60）、労務コンサルタント会社経営の永瀬仁氏（55）、元副町長の中村義治氏（66）、元町議の浜野亘氏（69）の争いとなる見込みだ。町長選を巡っては、4月中旬に今道氏と浜野氏が出馬を宣言。2人の対決になるとみられ