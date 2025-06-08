連合佐賀は7日、参院選の総決起集会を佐賀市で開いた。佐賀選挙区（改選数1）に立憲民主党から立候補を予定する元佐賀市議の富永明美氏（51）の勝利を目指し、組合員ら約200人が団結を確認した。連合佐賀の草場義樹会長は、江藤拓前農相のコメを巡る失言に触れ「国民の生活を肌身で感じきれない政治」と現政権を批判。政治とカネの問題などで「腐った政治に終止符を打たなければならない」と述べた。富永氏は、自らも組合員