野球評論家の張本勲氏（84＝スポニチ本紙評論家）が8日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）にスペシャルご意見番として出演。ドジャースの大谷翔平投手（30）の今季本塁打数を予想した。大谷は例年6月に調子を上げるが、今年は5月に打率.309、球団月間最多タイ15本塁打と大爆発。5月の月間MVPも獲得した。張本氏は大谷の打撃の状態について問われると「いいです。（5月は）月間15本打っていますし、男は結婚して子