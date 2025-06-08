[ワシントン ６日 ロイター] - トランプ米大統領は６日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長に関する決定が近く明らかになると発言、良い議長なら金利を下げるだろうと述べた。トランプ氏は大統領用専用機（エアフォースワン）で記者団に「非常に近い時期に明らかになる」と発言。ケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事について尋ねられると「彼は非常に高く評価されている」と答えた。ウォーシュ氏はトランプ氏が次期ＦＲＢ議長に