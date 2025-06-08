8日の東京2R（ダート2100メートル）で3番人気トライゴーニック（牡3＝池上、父ルーラーシップ）に騎乗した大井競馬所属の矢野貴之（40）がJRA初勝利（14戦目）を挙げた。鞍上は「うれしいです。地方の騎手ですけど、引き揚げてくる時に多くの人に声をかけてもらった。重賞を勝ったのでは、と思うくらいでうれしかった」と記念すべき1勝を噛みしめた。