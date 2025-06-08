【MLB】カージナルス 2−1 ドジャース（6月7日・日本時間8日／セントルイス）【映像】四球を“もぎ取った”大谷が、一瞬見せたリアクション重苦しい雰囲気の中、粘り強く“もぎ取った”出塁だった。ドジャースの大谷翔平投手はカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。試合はサヨナラ負けを喫したものの、大谷自身は第5打席にセカンドへの内野安打を放ち4打数1安打1四球と4試合連続のヒットを