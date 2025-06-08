[6.8 J3第15節](プラスタ)※13:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 11 雪江悠人DF 20 蓑田広大DF 22 白井達也MF 5 稲積大介MF 6 土井紅貴MF 7 佐藤碧MF 8 音泉翔眞MF 80 永田一真FW 9 澤上竜二FW 99 中野誠也控えGK 25 谷口裕介DF 15 速水修平DF 19 加藤慎太郎MF 16 鏑木瑞生MF 27 國分将MF 47 脇坂崚平FW 14 妹尾直哉FW 18 ピーダーセン世穏FW 30 井波勇太監督石崎信弘[FC琉球]先発G