【サンパウロ＝坂場香織】ブラジルを訪問中の秋篠宮家の次女佳子さまは７日午前（日本時間７日夜）、サンパウロで１９５８年に開設された日系人向けの老人福祉施設「憩の園」を訪ねられた。施設には、６０歳代〜１００歳の日系１世ら約６０人が入居している。佳子さまは椅子に座る高齢者の前で膝をつき、一人ひとりと握手を交わして、「日本から来ました佳子です」「お体をお大事にされてくださいね」などと声をかけられた。