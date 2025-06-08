プロゴルファーでタレントの東尾理子が7日にインスタグラムを更新。西武ライオンズで投手、監督として活躍した父・東尾修が運転免許証を自主返納したことを報告した。【写真】ついに免許返納――笑顔で手続きに応じる元レジェンド野球選手東尾が「父、75歳の誕生日で、免許証を返納しました」と投稿したのは、父・修が笑顔で返納の手続きに応じる様子を記録した複数のオフショット。証明写真を撮影する様子や窓口の前で佇む姿