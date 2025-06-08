筋肉の衰えが高齢者にもたらす弊害について解説します（写真：polkadot／PIXTA）【グラフ】日本人の「平均寿命」と「健康寿命」の差「要支援・要介護になるトップの原因は、認知症でも脳血管疾患でもなく、『運動器の故障』です」と語る、よこはま土田メディカルクリニック院長の土田隆氏ですが、じつは、そうした要介護予防の観点以外からも「高齢者こそたんぱく質を正しくとり、筋肉をつける必要がある」とも指摘します。筋肉の