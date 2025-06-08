熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁はきょう（8日）、沖縄本島地方、宮古島地方などの3つの地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。沖縄本島地方と宮古島地方の発表は、今年初めてです。環境省と気象庁はきょう、沖縄本島地方と宮古島地方、八重山地方の3つの地方で「暑さ指数」が33以上となり、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、午前5時ごろ、「熱中症警