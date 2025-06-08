石破首相が、肝いり政策である「地方創生」を巡り各地でのアピールを本格化させている。夏の参院選で勝敗のカギを握る改選定数１の「１人区」対策を意識したものだ。野党は首相の実績が不十分だと、農業振興など異なるアプローチで迎え撃つ構えだ。（井上暢、伊福幸大）首相は７日、前橋市を訪れ、眼鏡チェーンのＪＩＮＳ（ジンズ）が手がける地域交流拠点などを視察し、起業家支援に励む企業経営者らと懇談した。記者団には