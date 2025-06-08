イーロン・マスク氏がＸでトランプ大統領を攻撃した瞬間、大統領執務室にいた共和党のテッド・クルーズ上院議員はトランプ氏が激怒する様子を目撃した。米紙ニューヨーク・ポストが７日、報じた。マスク氏は５日、トランプ氏が掲げる歳出・歳入法案「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル（大きく美しい法案）」をＸで、「法外で醜悪な利益誘導の塊」「おぞましく忌まわしき法案」などと繰り返し非難した。トランプ氏とマスク氏