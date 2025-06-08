【モデルプレス＝2025/06/08】タレントの村重杏奈が7日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】村重杏奈、美バスト際立つ水着姿◆村重杏奈、水着姿披露村重は、雑誌「ar」（主婦と生活社）でのオフショットを投稿。「7月号の水着特集は村重サンにまかせてください」とし、「村重は夏生まれで太陽が似合うからメンバーカラーはオレンジだったんだけどまさかのピンクも似合ってしまうのできっと色