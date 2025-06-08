40代にもなると、親から「将来に向けて貯蓄はしているの？」などと心配されることも増えてくるかもしれません。中には具体的に「1000万円以上は必要」などと言われ、「そんなには無理。同世代は1000万円も貯蓄があるものなの？」と不安やプレッシャーを感じることもあるでしょう。 本記事では、40代で1000万円以上の貯蓄がある世帯の割合や、貯蓄を増やす方法について解説します。 40代の貯蓄額の平均値と中央