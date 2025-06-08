野球評論家の張本勲氏（84＝スポニチ本紙評論家）が8日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）にスペシャルご意見番として出演。7日のオリックス戦で藤村富美男（864試合）を抜き球団最速の861試合で通算1000安打を達成した阪神・近本光司外野手（30）の打撃について語った。NPB最多3085安打を誇る張本氏は、近本の偉業達成を伝えるVTRを見終えると、威勢のいい声で「まず、あっぱれ！」と祝福。「大学（関西学院大）に