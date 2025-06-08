福岡管区気象台は8日午前10時8分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞9日から11日にかけて、前線が九州北部付近まで北上し、停滞する見込み。前線の活動の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがある。今後の気象情報に留意。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨［中］9日夜遅く筑後地方10日福岡県全域11日福岡県全域