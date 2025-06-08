「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイドラジオ番組『THE TRAD』（毎週月曜〜木曜15:00〜16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、中川絵美里）。パーソナリティが各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。5月26日（月）の放送では、ゲストに新しい地図のメンバーでもある香