午前10時過ぎ、大阪府池田市の小学校に男が侵入した。その手には出刃包丁が入った袋。男は誰にも咎められることなく2年生の教室に向かうと、教員が不在だったそこで5人の児童に出刃包丁を突き立てた。そして次には、隣の教室、その隣の教室でも……。児童8人が命を奪われ、児童13人と教諭2人が負傷した「附属池田小事件」が発生したのは、2001年6月8日のことだった。駆け付けた警察に現行犯逮捕された男は宅間守（37＝当時）