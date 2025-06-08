福島県富岡町に広がる青々としたブドウ畑。9年前、この場所には原発事故の除染作業で発生した、いわゆる“除染ゴミ”が山積みになっていた――。＊＊＊【比較写真】山積みの除染ゴミ置き場が「ブドウ畑」に！驚きのビフォーアフターを見る400本の苗木から「あの場所が、こうなるなんて、誰も想像しなかったでしょうね」5月17日、富岡町に「とみおかワイナリー」がオープンした。感慨深げにこう語るのは、代表の遠藤秀文さ