ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「危なかったです…」「血圧が240を越え…脈拍が１４０…白血球が２万…」「ダメージが大きかったのでしばらく静養します」【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは「血圧が240を越