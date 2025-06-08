育児に追われる毎日、パートナーが少しでも協力してくれたら…そう願うのは当然のことですよね。でも、外では「いい夫」「イクメン」を演じているのに、家では何もしない…そんな夫に悩まされている方もいるのではないでしょうか？ 今回は、そんな外面だけが良いモラハラ夫の化けの皮を、夫の上司の前で見事に剥がしてその後ブチ切れた話をご紹介いたします。イクメン気取りの夫に鉄槌！「第一子の育児休業中だったんですが、夫は