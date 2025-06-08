俳優の横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の第22回(6月8日放送)に出演する北尾政美役・高島豪志の扮装写真が同日、公開された。高島が演じる北尾政美は、北尾重政(橋本淳)の門人で絵師。後に鍬形螵斎として広く知られる。高島豪志江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三