福岡管区気象台は、きょう（8日）、山口県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられる、と発表しました。山口県を含む九州北部地方の梅雨入りの発表は、平年より4日遅く、去年より9日早くなっています。この先、しばらく梅雨前線は西日本付近に停滞し、梅雨入り早々、雨が激しく降るおそれもあります。今後の雨の降り方や、気象台などから発表される防災情報などに十分ご注意ください。山口県を含む九州北部地方の梅雨明けは平年