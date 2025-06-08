最後の最後に確率1.3%の“超レア役”が飛び出した。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第3回が6月7日に放送。後がない状況に追い込まれた芸人の“豹変”リアクションにツッコミが飛んだ。【映像】「確率1.3%」超レア役成立で芸人が“豹変”予選Aブロックは最終盤。ここまで3