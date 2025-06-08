今年最大の邦画話題作といわれているのが、6日に公開された「国宝」（東宝）だ。2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」の主演を務めた吉沢亮（31）と、現在放送中の大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に主演する横浜流星（28）のダブル主演作。吉沢は任侠の世界に生まれ、後に上方歌舞伎の名門当主に引き取られ、女形歌舞伎役者となる喜久雄を演じる。横浜が演じるのは、当主の実の息子であり、生まれた瞬間から将来を約束された歌