名古屋南区にある『豆花甘露』は日本ではまだ珍しい「豆花」の専門店 ●名古屋で味わえる台湾スイーツ「豆花」の専門店『豆花甘露』を訪問、そのおいしさの秘密に迫ります。 台湾スイーツ「豆花（ドウホア）」。読んで字の如し、豆乳をベースにした柔らかいゼリー状の食べ物で、フルーツ、タピオカ、ピーナッツ、芋団子などを乗せて、甘いシロップをかけていただくのが一般的。 台湾