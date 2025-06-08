お笑いコンビ、ドランクドラゴン鈴木拓（49）が8日までに更新されたタレント関根勤のYouTubeチャンネルに出演。島田紳助さんへの“タックル騒動”の真相を改めて語った。格闘技の心得がある鈴木をめぐってはかつて、紳助さんが司会を務めていた人気番組、フジテレビ系「クイズ！ヘキサゴン」収録中、紳助さんへの“ツッコミ”として本気のタックルをして、スタジオを騒然とさせた件がしばしば本人らからエピソードとして語られて