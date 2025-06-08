山形県ハンドボール協会は７日、８月に開催される国民スポーツ大会東北ブロック予選で、少年男女と成年女子の３種別への出場を断念すると発表した。出場に必要な資格を持つ指導者を確保できなかった。県協会が山形市内で記者会見を開き、経緯を説明した。今大会から出場には指導者が日本スポーツ協会の公認資格「コーチ３」を保有することが義務づけられているが、今年２月、県協会が予選の出場要件を確認し、県内に有資格者が