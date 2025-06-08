ボーイズグループBTSのメンバー、Vの除隊を迎え、日本のファンが韓国と日本全域で同時にお祝いイベントを行う。アジア全域で話題になっている彼の帰還は、ファンの熱い応援とともに大型電光掲示板として飾られた。【写真】V、兵役中にさらに逞しくなった身体Vの日本のファンベース「テテユニバース」（BTSV_JPN）はVが1年6カ月の兵役を元気に終えて除隊することを記念して、韓国ソウルと日本の9都市で大規模な電光掲示板イベント