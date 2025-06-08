「タリーズコーヒー」は、6月18日（水）から、特別な夏のギフト「タリーズ サマーボックス」を「タリーズコーヒー」店舗で発売。毎年夏に発売していた「アニバーサリーハッピーバッグ」が、今年は「ボックス」タイプにして登場します。今回クランクイン！トレンドは、メディア向けの取材会に参加し、一足先に本BOXを開封！気になる中身をチェックしてみました。【写真】タンブラーは裏までかわいい！タリーズ「サマーボック