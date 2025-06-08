野球評論家・佐々木主浩氏が８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に生出演。３日に肺炎のため８９歳で亡くなった巨人終身名誉監督の長嶋茂雄さんとのエピソードを明かした。野球評論家の張本勲氏とスポーツコーナーに登場。「僕、野球始めたのは長嶋さんから始めているので、憧れの選手だし」と長嶋さんをきっかけに野球を始めたと話すと、初対面時の印象について、「９２年に監督になった（復帰）ときにオーラが半端なかった