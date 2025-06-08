人体に必要な栄養素はビタミン・ミネラルとさまざまです。ビタミンKも必要とされる栄養素ですが、特に新生児・乳児は不足しやすいといわれています。 ビタミンK欠乏症は、ときには命の危険を伴う恐ろしい病気です。しかし、正しい知識を持って対処することで未然に防げる可能性が非常に高い病気でもあります。 この記事ではビタミンK欠乏症の検査と治療法をご紹介いたします。 大切な命を守るための知識として、ぜひ参考にして