北海道・旭川中央警察署は２０２５年６月７日、恐喝未遂の疑いで、旭川市に住む六代目山口組二代目旭導会の構成員、井上亮平容疑者（４６）を逮捕しました。井上容疑者は、６月５日午前３時５５分ごろから午前７時４９分ごろまでの間、旭川市３条通り６丁目のバーで、４０代の従業員の男性に対し、金を要求し、顔面を平手打ちする暴行を加えるなどして脅迫した疑いが持たれています。従業員の男性にけがはありません。６月５