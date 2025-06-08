野球評論家の張本勲氏が８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演。３日に肺炎のため８９歳で亡くなった巨人終身名誉監督の長嶋茂雄さんとの“秘話”を明かした。張本氏は１９７６年にトレードで日本ハムから巨人に移籍。長嶋さんが最初に巨人監督を務めた時期に選手として活躍した。その前年にトレードで巨人に加入する際に、ある言葉をかけられたという。「ひと言