CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年6月7日(土)より店頭およびオンラインストアにて、ミントチョコレートを使用した数量限定のチョコレートラスクを販売中です。 CAFE OHZAN「ミントチョコレートを使用したチョコレートラスク」  CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年6月7日(土)より店頭およびオンラインストアにて、ミントチョコレートを使用した数量限定のチョコレートラスクを販売中。“大人可愛い”をテーマ