俳優の浅野忠信(51)が7日放送のMBSテレビ「痛快!明石家電視台」(土曜後3・00)にゲスト出演。ハリウッド作品にも出演する自身が実践する英語の勉強法を明かした。1月5日(日本時間6日)に行われた「第82回ゴールデングローブ賞」授賞式でのスピーチが国内外で話題に。日本人初の助演男優賞を受賞した際「Maybeyoudon'tknowme(多分皆さんは私をご存じないでしょう)」とし「I'm an actor from Japan, and my name