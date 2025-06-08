私（ミズタナナエ、41歳）は夫（タツヤ、42歳）と8歳の娘との3人暮らし。3か月前から会社で新しいプロジェクトが始動し、同僚の男性（アサイ、46歳）と同期（サナ、42歳）が同じプロジェクトメンバーになりました。アサイさんと仕事をするのは初めてですが、同期からは「仕事ができて人当たりのいい人」だと聞いています。しかし私がアサイさんと社用スマホで連絡していたら、アサイ妻（マコ、46歳）が私や会社に不倫を疑うクレー