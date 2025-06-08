◆米大リーグブルワーズ―パドレス（７日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグ西地区で首位ドジャースに０・５差の２位パドレスが、敵地でブルワーズと対戦。４回に先取点を挙げた。先発コレックが３回まで２安打無失点と好投。４回表、メリルの安打と四球で２死一、二塁とすると、８番の捕手ディアスが三遊間を破る適時打を放った。この日、地区首位のドジャースが敵地でカー