日本代表に勝利して喜ぶオーストラリア代表 写真：JFA/アフロ サッカー日本代表は6月5日、オーストラリア西海岸のパースで行われた2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦。 【動画】W杯優勝公言「あともう1つ超えれば決勝まで行ける。優勝できる」森保監督が語った日本代表の未来図 試合終了間際のゴールで0-1で敗れ、すでに突破を決めている最