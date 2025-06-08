【プロレス蔵出し写真館】巨人の終身名誉監督で?ミスタープロ野球?と呼ばれた長嶋茂雄さんが、３日に肺炎で都内の病院で亡くなった（享年８９）。今から５０年前の１９７４年（昭和４９年）１０月１４日、後楽園球場で行われた長嶋さんの引退セレモニーで、「私は今日ここに引退いたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です」。長嶋さんの名ゼリフはテレビで繰り返し流されていた。さて、引退した翌日の東スポ紙面を飾った長嶋さ