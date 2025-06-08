膀胱炎」は女性がなりやすいと言われていますが、一体なぜなのでしょうか。今回は、女性が膀胱炎になりやすい理由を「つくばウロケアクリニック」の黄先生に解説していただきました。 監修医師：黄 鼎文（つくばウロケアクリニック） 筑波大学医学専門学群卒業。川口市立医療センターにて初期研修、埼玉県立がんセンター泌尿器科、土浦協同病院泌尿器科、厚生中央病院泌尿器科にて後期研修を修了。昭和大学横