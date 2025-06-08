【茜さやのほっこり温泉】フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を紹介する好評連載。今回は１３００年を超える歴史ある温泉です！読者の皆様、こんにちは！最近結婚を発表いたしました♡、茜さやです♪ということで、今回は夫婦やカップルで行けちゃう温泉をご紹介します…と言いつつ、実はこの時は撮影で行ったんですけどね。本日ご紹介する温泉は、長野県・松本市にある浅間温泉