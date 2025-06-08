仕事が終わって飲む一杯は、たまらなくうまい。特にその仕事が厄介であればあるほど、余計にうまいと思う。実はこの状態、ストレスが飲酒欲求を高めている可能性があるのだ。人間はストレスを感じると、脳内で「ご褒美スイッチ」がオンになる。体は「もう限界」なのに、悪魔のごとく脳はこうささやく。「一杯いっとく？」と。この声の正体は、ストレスによって分泌されるコルチゾールと、快楽物質ドーパミンによるもの。これら