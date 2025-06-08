●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り6/6終値 決算期 1いちごオフィ7.48 88,50025/04 2Ｏｎｅリート6.54246,30025/08 3マリモリート6.52108,70025/06 4グロバワン6.40128,90025/09 5スターアジア6.26 57,20025/07 6東