☆ＤｅＮＡ―日本ハム（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、日本ハム＝金村３完封で両リーグトップの日本ハム・金村が８日のＤｅＮＡ戦で４完封目を狙う。３完封で並んでいた広島・床田が７日に登板も９回に２失点し、完封ならず。金村がＤｅＮＡ戦で完封すれば完封数で両リーグで単独トップとなる。金村の今季投手成績は以下の通り。月・日相手勝敗投回失点３・２８西〇９０４・５オ●４５